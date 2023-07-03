芒果醬樂團當店長，吸引粉絲擠爆現場。（好丘Good Cho’s提供）

「芒果醬Mango Jump」樂團以《新・寶島少年？》入圍本屆金曲獎最佳新人獎，3日受邀擔任好丘信義店一日店長，與粉絲近距離互動。活動一開始，主持人暖場就引發粉絲尖叫聲連連，芒果醬開心笑喊：「大家吃過芒果太郎厚醬了沒？還沒吃過的等等就餵你吃！」全場粉絲哄堂大笑。芒果醬直呼這樣的支持是創作好音樂的不竭動力。

芒果醬表示，最近行程馬不停蹄，在後台或是台上常常要吃很多食物來補充體力，「好丘的貝果很Ｑ彈，是我們最喜歡的貝果口感，只要切開加上食材，馬上就變成超美味漢堡，拜託拜託以後要持續合作」，說完就想把桌上的貝果全部打包帶走，全場粉絲笑到不行。

主唱佐治表示這次聯名是第一次嘗試用味覺感受音樂，每一口咬下都會讓大家想到〈芒太郎〉的歌詞情境，而且每次來好丘都會看到很多美好的人事物，很養眼、很讚。鼓手聖智也表示之前在家裡的早餐店幫忙，知道準備準備材料和想新產品的辛苦，聽說好丘團隊每天都在開店前挑選最新鮮的芒果，切成一口大小鋪滿貝果，很開心能跟這麼優質的品牌合作。

主唱佐治更補充說，平常最愛的就是控肉飯，但從現在開始就會每天吃貝果，尤其是「芒果太郎厚醬貝果」 超無厘頭的發言讓所有的粉絲笑翻。芒果醬除了簽名以外，握手、合照樣樣來，與偶像零距離互動讓在場粉絲大呼過癮！