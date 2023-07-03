預訂「漩渦恐怖之夜」住宿專案，賓客可飽嚐「十二廚」豐盛自助早餐，必吃旅人票選最愛的現煮擔仔麵。(台北喜來登大飯店提供)

預訂暑假檔期任一宴會方案，每位賓客可獲贈飯店招待的超人氣「古早味枝仔冰」。(台北喜來登大飯店提供)

台北喜來登宴會廳寬敞，可容納千人共聚，共13種場地類型可供大小型企業選擇。(台北喜來登大飯店提供)

疫後第一個暑假來臨，眾多特色活動紛出爐，搶攻各年齡層的暑假商機。日本恐怖漫畫大師伊藤潤二再度降臨台灣，華山文創園區今夏獻上最驚悚的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」。台北喜來登與官方主辦單位獨家合作推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案，入住加贈市價1100元的雙人雙館票，加送水果冰棒幫粉絲消暑。另外，暑假檔期企業聚餐頻繁，預訂任一宴會方案，業者免費請吃枝仔冰，用清涼古早味枝仔冰幫賓客解暑降溫。

挑戰粉絲的恐怖極限，以驚悚沉浸式體驗為主打的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」日前在台北盛大開展，經典角色富江與雙一於兩館現身，更有全球首次展出大型「漩渦」裝置，讓粉絲身歷其境感受內心恐懼。台北喜來登鄰近捷運善導寺站，享地利之便，與「伊藤潤二恐怖體驗展」的主辦方獨家合作推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案，即日起至9月10日，每人每晚3250元起，兩人成行贈送雙人雙館門票與翌日「十二廚」的自助早餐，此外，飯店還提供以新鮮台灣水果純手工製成的「春一枝水果冰棒」；訂房加購高鐵車票最低7折起。

暑假檔期企業行號聚餐需求暢旺，即日起至9月30日前，預訂任一宴會方案，每桌15800元起，可享星級大廚料理的元貝佛跳牆、爐烤戰斧豬排、鮑魚雲耳燒賣、澎湖酸菜蒸海大斑等，每位賓客還可額外品嚐由飯店招待的超人氣「古早味枝仔冰」，以鳳梨、百香果、花生、芋頭等新鮮配料製成，清涼消暑。