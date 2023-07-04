溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）將於明天賽程第二日在中央球場（Centre Court）舉行特別儀式，表揚瑞士天王費德瑞的生涯成就。
法新社報導，費德瑞（Roger Federer）生涯共贏得8座溫網冠軍，去年9月宣布退休，他明天將重返昔日奪下若干最偉大勝利的現場，並在比賽開始前接受表揚。
現年41歲的費德瑞，去年在倫敦拉沃盃（Laver Cup）告別球壇，淚灑現場寫下感性一幕，自此大體離開網球界。他上月也在德國哈雷公開賽（Halle Open）草地球場獲得類似表揚。
全英俱樂部執行長波頓（Sally Bolton）今天說：「我很高興宣布，羅傑（費德瑞）明天將會和我們在一起，我們在比賽開始前於中央球場將有一個特別時刻，表揚他獲得最多溫網男單冠軍的成就。」
「我們將有片刻表揚他的成就，並感謝他帶給我們的所有回憶。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120703
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。