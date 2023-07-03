中國商務部及海關總署今天（3日）發布公告稱，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施自8月1日起正式實施。由於管制項目都是製造半導體產品的關鍵原材料，中國這次出手，被外界視為對美國和西方國家施壓的「半導體圍堵」發起反擊。

受到管制出口的物項中，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

公告稱，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表及提交相關文件。商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。

公告稱，如企業未經許可出口、超出許可範圍出口或存在其他違法情形，由商務部或者海關等部門給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據香港《經濟日報》報導，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、積體電路、發光二極管等。鍺也是一種重要的半導體材料，用於製造晶體管及各種電子裝置。主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。

另據法國廣播電台報導，根據歐盟委員會2020年的一分報告，中國占了鎵產量的80％，鍺80％的產量也來自中國。

就在中國2部門公告對鎵、鍺相關物項實施出口管制前幾天，荷蘭政府上周五（6月30日）宣佈，將與美國和日本一道，自今年9月起進一步收緊部分光刻機等半導體相關產品的出口限制。荷蘭此舉被視為響應美國政府號召，與日本一起對中國實施半導體高端技術封鎖。

中國商務部上週六（7月1日）發表聲明，呼籲荷蘭政府不要阻止中荷兩國半導體行業的合作與發展，也不要「濫用出口管制措施」，「近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。但是荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。」面對西方國家步步進逼，中國決定出手反制。