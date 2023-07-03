針對美國參謀首長聯席會議主席馬克．米利認北京尚未決定於2027以武力統一台灣，中共外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，美方反復炒作「中國軍力威脅論」，這是「居心叵測，混淆是非」。他強調，中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路。

中共外交部新聞發布會上有記者提問稱：據報導，6月30日，美軍參謀長聯席會議主席米利在美全國新聞俱樂部活動上稱，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方。中國人民解放軍發展軍力，計畫2027年前統一台灣。請問中方有何評論？

中國外交部汪文斌表示，美方一些人居心叵測，混淆是非，反復炒作「中國軍力威脅論」，實質是為自己搞軍備擴張、維持軍事霸權、破壞地區和平穩定尋找藉口，為挑動台海緊張、推進「以台制華」製造抓手。

汪文斌說，「我要指出的是，中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路。

汪文斌強調，「中國軍力的增長是世界和平力量的增長，有助於維護亞太和世界和平穩定。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，我們絕不允許任何人、任何勢力把台灣從祖國分裂出去。」

汪文斌表示，「我們敦促美方停止抹黑中國，停止窮兵黷武，停止操弄台灣問題，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動維護地區和平穩定。」