國軍「雷霆操演」3日於屏東九鵬基地實施，陸軍所屬雷霆2000多管火箭系統進行實彈射擊，彈藥精準覆蓋各距離目標區，發揚砲兵強大打擊火力。此次操演依想定發射各式火箭模組，由遠而近，模擬實戰狀況，發射超過百枚各型精準火箭，打擊敵船團及登陸兵力，發揮強大殺傷力，整個九鵬基地天空布滿火箭發射出尾焰線條，在晴空下極度壯觀。

百枚火箭齊發！雷霆2000精準火力，模擬殲滅敵船團及登陸兵力。(國防部提供)

根據想定，本次演習擔任操演的本島、外離島的多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊。

「雷霆2000」多管火箭系統是由我國中科院自行研製，為陸軍反舟波、反登陸作戰的利器。發射架可掛載3種不同的火箭彈，分別為射程約7至15公里的MK15反登陸火箭彈；射程15至30公里的MK30反舟波火箭彈；射程達45公里的MK45反泊地火箭彈。

火箭彈發射瞬間震撼訓場，屢次命中目標區。為確保操演順利，砲兵官兵接收到射擊指揮所下達的射擊任務後，雷霆2000火箭砲車迅速進入陣地，完成「用砲」程序，並由安全軍官針對車上武器射控系統等逐一檢查，待命射擊，發揮雷霆2000火箭砲車反登陸作戰能力。