美國著名戰略研究機構《蘭德公司》在27日時公佈了一份台海危機的研究報告，其中提到「若兩岸觸發武統，台灣很容易在90天內被大陸擊敗」，同時該份報告也是假定美軍最快需要90天，才能在東亞調集足夠軍力，進行「對台干涉」。對此，前立委蔡正元3日就表示，「提到90天是我所看過最會吹牛的，因為所有的兵推，CSIS的兵推、國防部的兵推、美國國防部的兵推，從來就沒有90天這個數字，從來都是少於兩個禮拜」，引發討論。

蔡正元3日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「提到90天是我所看過最會吹牛的，因為所有的兵推，CSIS的兵推、國防部的兵推、美國國防部的兵推，從來就沒有90天這個數字，從來都是少於兩個禮拜」，蔡正元強調，「我們必須面對的客觀現實，所有的兵推裡面，國軍被解放軍擊敗的時間大概不會超過兩個禮拜，怎麼會來個90天呢？」

蔡正元最後也強調，「而且台灣要能撐兩個禮拜，還是國軍要海、空軍全部被消滅，加上犧牲8萬人陸軍，才有可能的兵推結果」。