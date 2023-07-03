遠東SOGO永續績效再傳捷報，連續五年獲得由非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦之「AREA亞洲企業社會責任獎」三項大獎肯定。遠東SOGO長期關注員工發展與健康，致力打造健康與幸福職場，更連續四年蟬聯AREA「人力投資獎」；也因取得碳標籤，不斷推陳出新環保實績，第四度榮獲AREA「綠色領導獎」；並再度以「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」獲AREA「社會公益發展獎」。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，去年為遠東SOGO百貨35週年，疫情期間，關懷利害關係人、攜手共度零售低潮的同時，遠東SOGO不斷提升自身永續能量，隨著疫情逐漸緩和，交出亮麗的成績。重視永續的遠東SOGO，在全體同仁努力、顧客支持下，2022年營業獲利雙創新高，並以ESG於環境、社會、公司治理等三個面向的永續績效作為禮物，送給摯愛的台灣土地與地球母親。

2022年遠東SOGO為亞太第一個加入國際倡議EP100的零售百貨，也連續四年拿下國家企業環保獎，同時獲環保署「低碳產品獎勵」特優，讓天母店因減碳標籤與「服務性碳標籤」納入綠色採購申報，整間百貨都是低碳產品。遠東SOGO不忘發揮通路影響力、以大帶小，攜手利害關係人邁向淨零。此外，響應政府「淨零綠生活」，數度參與環保署的座談、觀摩與分享，成為國內淨零綠生活典範企業。