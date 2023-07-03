24歲大陸偶像歌手蔡徐坤外型帥氣，參加《偶像練習生》後爆火出道，迅速成為頂流明星，不過2018年時蔡徐坤因與經紀公司有合約糾紛鬧上法庭，最後勝訴並成功解除合約，沒想到近日蔡徐坤又陷風波，陸狗仔爆料蔡徐坤一夜情搞大圈外女生肚子，蔡母得知後派工作人員連絡女方索賠並監視，蔡徐坤沉默8天後回應強調兩人你情我願，而被譽為娛樂圈預言家的汪峰剛好同時間發文，照片成為亮點。

今（3）日蔡徐坤隔8日總算回應網上一夜情的說法，強調兩人是你情我願，對於母親是否違法獲取對方個人訊息，疑似在女方家門安裝監視器一事卻沒有回應，而有網友注意到，同一時間歌手汪峰也發文了，他為自己的巡迴演唱會宣傳，曬出一張大鐵鎚的照片並寫下「新陣容新曲目曝光，上海演唱會亮相大錘」，同時間的發文加上意外貼合蔡徐坤近來的狀況，讓不少網友笑翻。

許多人在汪峰貼文下留言：「又有人要出事了，暗示實錘了」、「實錘？去看蔡徐坤微博，兩人同一時間……汪峰定律真的」、「汪峰又一次搶熱搜失敗」、「特意去看了下時間，都是11:30，真的神奇」、「怎麼能這麼巧…跟蔡徐坤同一分鐘發微博…峰哥真的」、「哥，你才是預言家啊」。汪峰屬於搖滾界的翹楚，2015年和女演員章子怡結婚，近年汪峰卻不是因為音樂被關注，而是有人發現只要汪峰有發歌或開演唱會，同一天演藝圈就會出現大事情，網友稱是「汪峰定律」，目前已有：鹿晗官宣戀情、李小璐出軌影片洩漏、鄭爽分手、鄭爽代孕、趙麗穎馮紹峰離婚、吳亦凡被刑事拘留、蔡徐坤回應一夜情緋聞等等。