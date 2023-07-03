網紅耀樂日前指控藝人炎亞綸在他未成年時與他發生性關係並偷拍影片，士林地檢署檢察官複訊後，依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬交保，炎亞綸步出地檢署時表示，全力配合司法調查，有些事情，他也會努力捍衛自己清白。

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，偷拍私密影片，3日上午台北婦幼隊開偵防車到炎亞綸家中載他到案說明，筆錄長達3個小時，被問到是否涉及多案，炎亞綸回應不要胡亂臆測。但隨後警方又到工作室繼行搜索，直到晚間7點炎亞綸到士林地檢署進行複訊，晚間9點半訊後以50萬交保。（鄧博仁攝）

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，偷拍私密影片，3日上午台北婦幼隊開偵防車到炎亞綸家中載他到案說明，筆錄長達3個小時，被問到是否涉及多案，炎亞綸回應不要胡亂臆測。但隨後警方又到工作室繼行搜索，直到晚間7點炎亞綸到士林地檢署進行複訊，晚間9點半訊後以50萬交保。（鄧博仁攝）

炎亞綸表示，現在最重要的還是全力配合司法調查，「那有一些事情呢，我也會努力捍衛我自己的清白」。對於是否有遭到外界誤解的部分，炎表示不方便透露，畢竟是偵查過程，不能公開去說任何事情，而他也不會在這邊透露自己的情緒，「因為這不重要」。

而炎亞綸也補充，針對白天警方質詢搜索期間，員警、媒體間出現的混亂場面，他表示，希望記者朋友的長官們不要太苛責下屬，因為偵查不公開，所以才會有下午追車的動作，也請檢警長官們不要苛責底下的警員，因為他們也是為了遵守偵查不公開的原則，所以才會造成今天這個比較混亂的狀況。

士林地檢署指揮婦幼警察隊3日上午約談炎亞綸到案，並持士林地院30日核發的搜索票同步執行，下午4時進入炎亞綸位在福華路的住處，直至晚間近7時許離開，耗費3小時，從炎亞綸的電腦、雲端下載大量的影音資料。

炎亞綸中午12時許，遭警方帶往八德路二段的工作室，下午4時，被帶到福華路的工作室等2處警方在工作室內發現手機空盒，與炎亞綸正在使用的手機序號不同，警方懷疑炎亞綸還有使用另一支手機，要求炎一併拿出來。

警方隨即前往第2個搜索點，位在福華路的住處，並在屋內發現大量的影音資料，預計將對於案情有重大突破，因而花費近3小時拷貝相關資料，其餘電腦設備警方一併查扣，將送往市刑大科偵隊解析，還原相關資料。