信賴台灣之友會海外分會相繼成立，美南與法國分會於上周末分別在休士頓與巴黎正式成立，小英之友會榮譽總會長陳時中、僑務促進委員詹文睿也當起民進黨總統參選人賴清德的分身，分別代表賴清德出席美南與法國分會，並授旗予後援會幹部。兩個分會皆有逾百位支持者到場力挺賴清德，展現團結氣勢，以及對台灣的關心。

在美南分會部分，除有僑委會副委員長阮昭雄，民進黨立委趙天麟、林靜儀等人出席，也有無黨籍立委林昶佐，立委參選人苗博雅、高雄市議員黃捷等政黨代表到場演講。陳時中也以疫情期間，疫情指揮中心帶領台灣防疫經驗表示，這幾年台灣在這場「戰疫」上打了很成功的一戰，不僅讓世界看到台灣的好，也讓世界看到台灣的韌性！

陳時中強調，台灣防疫的成績在國際社會有目共睹，更是證明了只要大家站在一起，再困難大家都可以一起挺過。不只是防疫，社會亦是，如果當國家遇到威脅時，只要台灣人站在一起，很多困境都可以安然度過。

而在法國分會上，詹文睿表示，身為一個台灣人要面對的挑戰，實在是比單純的身為一個人要多。「我們要面對龐大又邪惡的中共政權，面對被全世界孤立，還要在這一切的打壓中保持善良」。但正因為這樣，他以身為台灣人，感到無比的驕傲，我們在全世界沒看到時，看到了中共的邪惡；在全世界孤立我們時，靠著自己走出經濟奇蹟；在全世界放棄我們時，走出了民主，疫情期間的防疫成績也在國際中表現亮眼。

詹文睿表示，此次邀請僑胞參加信賴台灣後援會成立，有三項任務：第一、精進調整我們說服的方式；第二、在自己生活圈裡發揮影響力，打擊假消息；第三、努力的爭取每一張票，讓我們永續台灣本土政黨執政，台灣由台灣人執政，再創8年的政績。