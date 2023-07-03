「平均地權條例修正案」本月1日起施行，時代力量立法委員邱顯智、王婉諭今向監察院具名檢舉陳建仁內閣與內政部長林右昌公然違法護航建商投資客，恣意曲解立法院三讀通過之《平均地權條例》，請監察院介入調查，糾正內政部並彈劾失職的官員。

王婉諭痛批，內政部曲解法令，替投資客大開後門。她說，內政部在6月30日發出新聞稿表示，包含禁止預售屋換約轉售的平均地權條例修法，將於7月1日施行上路，並且特別強調「在施行前已簽訂預售屋及新建成屋契約的買受人，在施行後得免受修法換約轉售限制」。

王婉諭說，對於內政部公然曲解立法院三讀通過的法律，替建商投資客大開後門，要對陳建仁、林右昌提出最強烈的譴責，並向監察院檢舉，行政部門公然違法的惡劣行為。

王婉諭指出，其實早在今年初立法院三讀通過《平均地權條例》後，內政部就立即表明曲解法令、大開後門的立場。2023年1月10日，立法院三讀通過《平均地權條例》修正草案，其中第四十七條之四規定：「預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告。」第八十七條規定：「本次相關修正條文，其施行日期，由行政院定之。」

王婉諭表示，然而2023年1月12日，內政部代理部長花敬群180度髮夾彎宣布：「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」。僅僅修法通過兩天，內政部公然曲解法令，創造法律解釋，踐踏立法院剛三讀通過的條文。

王婉諭也指出，在修法後的兩天之內，內政部變更過去的法律見解，推翻了修法前的見解。2021年12月13日，花敬群在立法院備詢明確表示，預售屋換約轉售會溯及既往，修法通過後一律禁止轉售。2023年1月11日，內政部部長信箱回復民眾的信件時，也再次強調，在修法施行前取得的預售屋合約，在修法施行後，不得轉售買賣契約給第三人。僅僅兩天的時間，內政部扭曲立法院通過的法律，膽大妄為的程度，令人匪夷所思。

邱顯智表示，當我們修法納管某項新興毒品，難道持有該項新興毒品的人可以說，因為我在法律修正前就購買持有，所以修法後仍然可以在市場上販售，不必受到限制與處罰？為什麼當修法的標的變成預售屋，內政部就可以超譯法律，打開後門？延長建商、投資客炒作預售屋的時間？法律可以這樣解釋嗎？

邱顯智說，如果不行，為什麼《平均地權條例》修法施行後，「不得讓與或轉售買賣契約」的規定，內政部可以取解為「在施行前已簽訂預售屋及新建成屋契約的買受人，在施行後得免受換約轉售限制」。

邱顯智表示，沒有辦法接受內政部公然違背立法院三讀通過的法律；沒有辦法接受內政部藐視國會、藐視法律的作為，只為了替建商、替投資客開後門；沒有辦法接受內政部放水預售屋不得換約轉售的限制，讓打擊預售屋炒作的作為形同虛設，讓炒房投資的群組大肆慶祝。

邱顯智指出，從1月份花敬群代理部長的180度髮夾彎，到林右昌接任部長後繼續支持花敬群扭曲法律的見解，他們已經多次提醒內政部，不要違背法律。但是內政部一意孤行，完全不尊重立法院，完全不尊重法律的白紙黑字，這就是我們今天來到監察院的原因。

邱顯智指出，請監察院介入調查林右昌、陳建仁，拿出態度捍衛法律的尊嚴，彈劾、糾正這些無法無天的惡劣官僚，告訴這些人，什麼叫做依法行政，什麼是行政機關不能跨越的紅線。