該論壇於7月1日下午舉行，超過百位學生、畢業新鮮人及工程師共同參與。現場有來自不同領域的八位嘉賓擔任講者及換桌論壇嘉賓，透過經驗傳承及分享，幫助跨領域人才站在科技趨勢的尖端，找到發揮價值的舞台。

論壇開場，由緯創軟體董事長暨執行長蕭清志以及緯創軟體人資長陳易商開場，兩人從「成長思維」、「舒適圈的再定義」及「軟體人才的未來」等角度切入，鼓勵人才在AI浪潮下，持續學習提升個人競爭力。

緯創軟體台灣香港事業單位總經理顏大緯、104副總經理王榮春以及台大資工系教授陳縕儂，共同探討了AI時代的科技變革，以及人才市場的趨勢變化。

台灣大哥大總經理林之晨則分享跨域人才的職涯規劃，以及如何善用自身優勢，發揮多元價值。

緯創軟體董事長暨執行長蕭清志表示，希望透過這個論壇，大家都能「吸收新觀點、培養新格局、掌握新機遇」，創造屬於自己的世代。」緯創軟體將持續實踐WITS3.0的精神及以人為本的價值理念，與生態系創造正向循環，為科技人才的培育貢獻一份心力。