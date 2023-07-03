民進黨黨主席暨總統參選人賴清德3日出席同濟之友信賴台灣後援會座談會，賴清德表示，從0到6歲國家養、高中職免學費，到補助私立大專生學費，這樣的精神和同濟會精神一樣，將台灣打造成一個「公益台灣」。前總會長周綉珍也建議政府擬定長期計畫，透過共濟會建立公益平台。

全國同濟之友信賴台灣後援會今日下午舉行座談，由前總會長周綉珍、總會長余拯家及候任總會長林宗勳共同發起，並號召全國同濟會共50名重要幹部一同出席，賴清德一一與現場的志工擊掌，並在全場「2024、團結一致」、「賴清德當選」的歡呼聲中進入會場。

賴清德席間表示，最近他推出私立大學和公立大學學費差距補助政策，目前兩者學費差距約5萬元，但私立大學學生有高比例是弱勢民眾，或是一般的家庭；反而經濟比較好的家庭，中上以上的家庭，比較有機會讓孩子考上公立大學，這是因為教育資源分配，住在鄉下教育資源不足，雖然大家差不多用功，但是教育資源比較不夠，就可能考上私立學校。而住在都市教育資源多，可能就考上公立大學。

賴清德回憶，自己學生時代也申請過助學貸款。在行政院長任內就把助學貸款的利息在畢業之後暫緩，償還期限把它延長為8年，薪水沒有4萬塊以上也不用馬上還，「剛出社會，經濟還沒站穩，就馬上要還學貸，這樣生活一定會受影響。」

他說明，上禮拜在行政院會通過，而且還加碼到70％。不是只有這樣，年收入70萬以下還補貼2萬，如果90萬以下，一個補助1萬5，這樣就和國立學校的學費差不多。這個精神和同濟會一樣，都是保護弱勢的人。

最後提到社會安全網的，賴清德認為，政府要帶頭來做，然後跟民間來一起做。那這樣的話這個效果才會比較好。所以從0到6歲國家已經養了，陳建仁院長也宣布高中免學費，而高職本來就免學費，到私立大學補助，這就變成0到22歲政府都照顧，顯示出台灣未來是公益的台灣，而不是讓有錢的人越有錢，窮的人越窮。

周綉珍會中表示，建議政府擬定長期計畫與同濟會共同合作努力，如透過共濟會本身的特質，建立一個公益平台，以呼應賴主席所提出照顧公益的訴求。余拯家則期許賴主席，未來所領導的政府，能多藉助NGO團體的力量，共同攜手為台灣在國際社會打拚。