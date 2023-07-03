三陽機車銷售續熱，6月領牌25,126輛、市佔37.5％，續14個月坐穩單月銷售冠軍。三陽表示，延續MMBCU上市熱銷，6月下旬再推出全新CU系列車款—百搭輕穎車「CLBCU」，配合上市優惠及暑假檔期，預估可再帶來新一波銷售。

三陽說明，CLBCU以品牌獨家EnMIS引擎系統，油耗60.9KM/L，搭配上6.5L超大油箱，輕快省油，將可滿足市場需求帶動一波買氣。

事實上，6月機車市場微幅衰退，但除三陽續拿銷售冠軍，電動機車龍頭Gogoro市占則逆勢提升至7.84％，為四大機車主流品牌中、市占較上月成長幅度最大的品牌，隨著暑期購車旺季來臨，同樣看好將再帶出一波買氣。

整體而言，電動機車銷量在第二季可看出逐月成長，自4月的5,752輛、5月的6,892輛成長至6月的7,474輛。累計第二季電動機車總銷售量20,118輛。

三陽表示，Gogoro VIVA MIX 車系今年第二季銷量較上一季成長30％，Gogoro Delight車系第二季銷量較上一季成長51％，Gogoro VIVA車系第二季銷量較上一季成長42％。