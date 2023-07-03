近日台海局勢升溫，中國大陸不斷派出戰機穿越台海中線，甚至有臉書粉專流出共軍襲擾台灣的音檔，嗆出「台灣是中國的」、「別瞎吵吵，只有中國人民解放軍能保衛台灣」。對此，前大使介文汲3日就表示，「蔡英文給中國大陸兩次的機會，然後對方直接逼近24海浬，這東西就會變成既成事實，就會越來越習慣，像溫水煮青蛙一樣」，引發討論。

介文汲3日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我覺得這個就是『兩岸的口語交火』，代表中國大陸越來越覺得『台灣就是我的』，從他的立場上也是這樣，我比較關注的是接下來呢？下一步有沒有迴轉脫離？如果蔡英文他們都只是講一講而已的話，那就會招致解放軍這種回答，也沒辦法，所以我才說蔡英文他們已經躺平了」。

介文汲更提到，「這就要怪裴洛西來台之後，兩岸過去長期持有的中線就不見了，過去大家是一個默契，雙方互相的克制，中國大陸也不過這中線，很多事情如果你要做的話，就製造了讓別人做回應的一個機會，這就變成蔡英文的思慮是有問題的」，介文汲提到，「蔡英文讓裴洛西來，留下來的台灣中線沒了，接下來蔡英文跑到洛杉磯跟麥卡錫見面，見一面以後就被突進到24海浬，現在24海浬都快沒有了」。

介文汲更說，「蔡英文給中國大陸兩次的機會，然後對方直接逼近24海浬，做一個常態的戰略巡演，這個是中國大陸最重要的，政治跟法律的意義，用實踐來證明對台灣的主權，光講沒有用，飛機已經飛到24海浬了，隨時會來，蔡英文講主權、尊嚴，完全做不到」。介文汲最後也提到，「而這東西就會變成既成事實，就會越來越習慣，像溫水煮青蛙一樣，這情況真的是越來越不利，中國大陸現在已經常態演練，對中國大陸來說，就是熟悉這塊領空、協同作戰」。