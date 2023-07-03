泰國5月14日下議院大選中，取得最多席次151席的前進黨和第二多141席的為泰黨，今（3）日晚間舉行聯合新聞發布會，宣布了8黨聯合陣營協商出來的下議院議長人選，以便在明（4）日的下議院會議上進行推選。協商結果為，泰民族黨黨魁、黨派推薦議員宛姆哈瑪（Wan Muhamad Noor Matha）將擔任議長，前進黨議員將掌握第一副議長交椅，為泰黨議員將成為第二副議長。

前進黨和為泰黨早前為了下議院議長一職爭論不休。泰國流亡前總理戴克辛創立的為泰黨，後來提名宛姆哈瑪出任議長一職。宛姆哈瑪曾於1996年至2000年擔任下議院議長，也曾於2004年戴克辛時代擔任泰國副總理一職。

據泰媒報導，前下議院議長、泰民主黨政黨推薦議員川·立派（Chuan Likphai）今日稍早前，被問及關於為泰黨提名宛姆哈瑪為議長一事時表示，這取決於聯合政府達成的決議，多數黨可自行決定由誰擔任新議長。川·立派表示，宛姆哈瑪有經驗也有能力，過去在擔任議長時，行事公正，工作也管理得很好。