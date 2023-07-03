統一獅在上半季最終戰在古林睿煬7局僅失2分好投帶領，以9比5擊敗富邦悍將，此役正好也是總教練林岳平執教生涯第200勝，古林睿煬連2場先發都繳出至少7局，「餅總」認為這就是他們希望看到的成果，希望他在下半季至亞運前能把狀態調到最好，為國家爭取更高榮譽。

獅隊開局就靠著郭阜林二壘安打先馳得點，3局再用4支安打攻下3分，7局再添4分鎖住勝果，古林睿煬今天用球數精簡，用86球投7局，投出4次三振、無保送，被敲3支安打包含1轟、失2分，連2場先發都投滿7局也都拿下勝投。

賽後餅總拿著紀念球向古林睿煬「炫耀」，賽後受訪時他說：「今天是他（林岳平）的日子。」古林睿煬坦言自己並不知道今天是總教練執教生涯200勝，是餅總跟他說才知道，「我就回他水喔！」

能幫助總教練達成生涯里程碑，古林睿煬表示，此役還是靠守備幫忙，加上捕手配球跟自己想法相信，積極進攻打者好球帶。此役唯一失分就是被富邦新秀林岳谷敲出生涯首轟的2分炮，「那球是失投，當下我就是要丟直球，但位置不是很好，他在二軍就打我打得很好，下半季要小心。」

上半季在獅隊啟用4洋投、搭配3本土輪值，古林睿煬僅出賽5場，他坦言休息天數長確實比較難調整，但有更充分的時間休息、準備，「球隊這樣安排，我會覺得這一場就是我的責任，更應該要把局數丟長、丟好。」

餅總也說：「這就是我們希望能培養出能獨當一面的投手，雖然過程中有些辛苦、挫敗，但這是他必須要經歷的。希望他在下半季開打到亞運前，把自己準備到最好，幫國家爭取更高榮譽。」