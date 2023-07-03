近期「#Me Too」風波延燒至台灣演藝圈，其中，陳建州日前遭大牙(周宜霈)發文指控趁出差時「性騷擾」，在社群上引發討論。而今(3)日大牙再度發文，透露有人提醒她會遭到網路攻擊，果然不久後便被黃云歆抓到有「一排重複留言」。對此，知名網紅陳沂也在社群上發文表達看法。

大牙今日在臉書PO文，透露有位自稱是從事廣告行銷的網友，私訊提醒：「要小心後面有網軍攻擊妳，希望妳能順利度過這一切，加油。」對此，大牙也直言：「並不意外。」並表示自己會堅持勇敢面對這一切，讓不少網友湧入聲援她。

而貼文PO出後，時隔不久便有眼尖的網友發現在該則貼文中出現不少帳號，以「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」等相似字句重複留言、洗版。對此，曾遭性騷的女星黃云歆也曬出相關截圖並留言聲援大牙，「網軍真的馬上就開始了！雖然滿拙劣的。這種網軍在大家眼中，也許是不痛癢的攻擊，但對於站出來當箭靶的受害者來說，無疑是精神上的凌遲，是二度、三度傷害。」另外，陳沂也在臉書上發文，指出：「不是啊，如果水軍這樣操作也太隨便了吧？」更疑似反問相關人士，直言：「是不是連買水軍都要省錢啊？」

事實上，知名律師李怡貞也發文表達自身觀點，指出：「人在江湖飄，哪有不挨刀。通常越有能力的人，越說實話的人，才會一直被處理呀！」看似曝光其背後動機。此外，她也向大牙喊話：「不怕，我們大家家裡都不止一張床，我們才身正不怕影子斜。」

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