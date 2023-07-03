印度人口推算在今年4月超過中國，並且正受美國與西方積極拉攏，外界估計印度崛起，其經濟將超越德國與日本成為世界第3。但印度能否趕上並超越中國，仍然是有極大爭論的話題。知名哈佛學者、修昔底德陷阱理論專家艾利森（Graham Allison）撰文指出，印度超越中國看起來似乎有希望，但是有4項事實難以忽視。

曾以《註定一戰——中美能避免修昔底德陷阱》著作轟一時的哈佛大學學者艾利森近日在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰寫題為《印度會超越中國成為下一個超級大國嗎？》文章稱，印度出生率幾乎是中國的2兩倍，經濟增長速度也快過中國，乍看之下似乎很有希望超越中國，但是，「有4個令人難以忽視的事實，使這種情況不太可能發生」。

第1，早在90年代已看好印度會經濟騰飛的判斷都是錯誤的。CNN知名印度裔評論員札卡里亞（Fareed Zakaria）最近表示，繼上一次2006年之後，他發現自己再一次經歷類似的過度亢奮，當年許多人預測印度政府稱經濟很快會超越中國，但這些預測都沒有實現。

第2，儘管印度在過去2年中快速增長，並加入世界5個最大經濟體俱樂部，但經濟規模仍然遠低於中國。21世紀初，中國製造業、出口和GDP約為印度2~3倍，現在則是印度5倍。

第3，印度科技發展持續落後：中國的科技數理畢業生將近2倍於印度；中國2% GDP用於研發，印度只有0.7%；按稅收計，全球最大20家科企中國佔4家，沒有一家總部在印度；中國建造全球一半以上的5G設施；TikTok等中國App是當前全球領導者，印度無可比產品；人工智慧方面，中國是美國唯一全球競爭對手；中國擁有全球 65% 的人工智慧專利，而印度僅為 3%。

第4，勞動力素質比人口數量更重要，現在中國生產效率仍高於印度，也消除了絕對貧窮。印度的貧困和營養不良程度仍然較高，10%人仍然活在世界銀行定義的的極端貧困線以下，中國赤貧線下已幾乎清零。在糧食安全和營養狀況上，印度也比中國差得很遠。

艾利森承認，雖然未來不一定與過去發展規律一致，但他引述五角大廈一句標語：「希望不是計劃」（Hope is not a plan）。新加坡國父李光耀雖然亦希望幫助印度來制衡中國，但李光耀談論相關問題時坦言「不要把印度與中國相提並論。」艾利森說，他相信李光耀如果在世，這一次對印度也不會有太高的期望。