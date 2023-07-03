國內新車市場熱絡，今年以來展現高成長力道的現代（HYUNDAI），隨國產主力Tucson L及CUSTIN生產供應逐漸回穩，6月領牌2,082輛，自第二季起已經連續三個月跨越2,000輛門檻，銷售續攀高峰。

累計現代上半年銷量11,331台，年增成長68％，為國產品牌最佳，亦躍升非豪華汽車品牌前四大。

三陽現代表示，旗下南陽實業在「每年一款國產新車、一款新能源車」策略下，近年國產化導入VENUE、CUSTIN以及大改款TUCSON L，完備的乘用車陣容且款款暢銷。

此外，全新世代Hybrid油電、EV電動車與Turbo Hybrid渦輪油電等科技實力領先、廣泛布局的新能源車，國內均在第一時間引進。

再加上商用車主力HYUNDAI Porter柴油小霸王以手排、自排變速系統與單廂、豪華Super Cab、雙廂的多元產品組合，受到中小企業頭家事業肯定，連續蟬聯三噸半級距商用車銷售冠軍寶座。

三陽現代預告，下半年預計新上市QT500，將銷售市場擴大到五噸級物流配送的中長程用途，持續邁向品牌下一階段成長目標。

展望下半年，三陽現代看好，全體汽車市場生產銷售供應將逐漸回復到疫前水準。搶攻年中旺季，7月也推出試乘有機會抽SYM新世代跑旅MMBCU，入主指定車款另享三大好禮。