國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

農委會因應國內缺蛋情形，自3月啟動雞蛋短期專案進口，但至6月底庫存尚有800多萬顆。國民黨立委賴士葆指出，從缺雞蛋到轟炸式進口，如今面臨雞蛋過剩，最後發霉、臭掉，讓人想到先前蔡政府採購高端疫苗，後來也是大批銷毀；陳吉仲是有史以來最爛的農委會主委，老百姓最想做的就是到農委會丟雞蛋。

賴士葆在臉書表示，缺蛋一年多，農委會卯起來從國外進口，4月份進口3千萬顆，光是5、6月份就像轟炸式的進口1.4億顆雞蛋，現在面臨雞蛋過剩的問題。雞蛋有保鮮期限，有些進口蛋發霉、臭掉。媒體報導進口的蛋商委託豬農處理，每箱要支付1百元的處理費，很多民眾呼籲其實可以免費發給民眾，民眾最想做的事情是甩蛋農委會發洩心中的怒氣。

他指出，相同的場景，不久之前政府採購5百萬劑高端疫苗，幾乎所有蔡政府高官都努力幫高端促銷代言，後來也是面臨到期銷毀的下場，民眾的心中就是一把怒火。

賴士葆指出，農委會的形象就是無能，陳吉仲的強項就是巧言善辯，農委會最大的本事就是用1450來包裝帶風向。這幾年農委會多事之秋，是蔡政府最逆民意的單位之一，遇到一個有史以來最爛的主委，愧對農漁民，也愧對全民的農委會，績效不彰，是最該裁撤或是降格的部會，卻還要升格成 農業部。日前宣布農委會要升格，陳吉仲喜極而泣，全民其實在怒吼陳吉仲等著要當部長是很沒有天理的事情。

賴士葆大歎，面對雞蛋荒一年多，農委會大量的進口蛋包括進口關稅30％還有運費等等，這些價差都是農委會吸收，天下沒有白吃的午餐，也就是納稅人買單。農委會說要持續進口蛋，直到2024年6月，強化雞蛋調度能力，讓安全庫存到6千萬顆，也全然否認進口雞蛋臭掉的事情，農委會除了 撒幣補貼之外，不知道還會做什麼。