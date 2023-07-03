沙烏地阿拉伯國家通訊社SPA在3日引述能源部的消息來源報導，沙國將把自願性每天減產100萬桶原油的行動再延長一個月至8月，讓8月每天最高產量為900萬桶。知情者強調自願減產行動有可能被延續至8月份之後，企圖穩定走勢疲弱的油價。