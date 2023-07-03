沙國計劃把自願減產行動再延長至8月 22:502023/07/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沙烏地阿拉伯國家通訊社SPA在3日引述能源部的消息來源報導，沙國將把自願性每天減產100萬桶原油的行動再延長一個月至8月，讓8月每天最高產量為900萬桶。知情者強調自願減產行動有可能被延續至8月份之後，企圖穩定走勢疲弱的油價。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中運動建設新里程碑 國際壘球運動園區正式啟用 倫敦計劃8月擴大潔淨空氣區範圍 多個行政區提告 竹縣全國馬拉松及路跑結合多項活動 報名贈品物超所值 #自願 #沙國 #減產行動 #再延長 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 國產署辦理國有房地包租再創佳績 將再接再厲持續辦理 18:312023/07/03 財經 拿警用行動電腦查同事個資33筆 員警下場慘了 14:382023/07/03 社會 產業署訪日推動5G專網應用交流 開啟台日合作新篇章 20:552023/07/03 財經 首創鷹眼比對系統、炒作審議小組把關炒房 北市府5大配套上路 11:122023/07/03 財經 台商切入大陸國產化自主供應鏈 應注意三風險 18:322023/07/03 財經 視察通勤月票 謝國樑：期待能推出自動加值功能 10:022023/07/03 生活 《國際社會》法國暴動進入第6夜 受害人祖母籲停止暴力 11:482023/07/03 財經 陸電動車業廝殺慘烈 美作家分析出乎意料：榮景剛開始 20:002023/07/03 財經 前進泰國看好未來十年！全面解析後疫情時代的關鍵議題，分享泰國房產政策利多下的投資新佈局 15:442023/07/03 財經 要切入大陸國產化自主供應鏈 會計師示警台商3風險 16:282023/07/03 兩岸 港遊行集會數大減 劉兆佳：撥亂反正階段 政府態度謹慎 11:102023/07/03 兩岸 銀行公會理事長雷仲達卸任 前理事長呂桔誠代理 19:432023/07/03 財經 《國際經濟》俄國大使：沒理由維持黑海穀物協議 09:382023/07/03 財經 《電腦設備》華孚H1營收年增5成 含山廠預計今年第3季投產 14:382023/07/03 財經 《國際產業》立訊好失望 傳蘋果大砍AR頭顯生產預測 16:182023/07/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。