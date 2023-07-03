行政院長陳建仁上任滿5個月，根據美麗島電子報最新一期民調顯示，約45.7％滿意陳建仁表現，尚未突破5成，另有34.5％民眾表示不滿意，比上月增加3.1個百分點。值得注意的是，近3個月來民眾對陳建仁施政的不滿意度增幅達到8.6個百分點，滿意度則維持在4成5左右而且非常穩定。

根據美麗島6月國政民調，對於行政院長陳建仁整體施政表現，有45.7％民眾表示滿意，其中10.2％很滿意、35.5％還算滿意，比上月增加0.9個百分點；另有有34.5％不滿意，其中17.2％很不滿意、17.3％有點不滿意，比上月增加3.1個百分點，未明確回答有19.9％。

美麗島電子報指出，值得注意是，雖然民眾6月對陳建仁施政的正負向評價變動在抽樣誤差範圍內，但近3個月以來，民眾對閣建仁施政的不滿意度增幅達到8.6個百分點，滿意度則維持在4成5左右而且非常穩定。

經由交叉分析發現，台北市、或50至59歲、或民眾黨支持者與泛藍民眾族群，表示不滿意陳建仁施政表現的多於滿意，其餘各群民眾多數傾向滿意，尤其雲嘉南與高屏、或國小以下學歷、或泛綠民眾等族群超過半數滿意陳建仁的整體施政表現。