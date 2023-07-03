女星大牙（周宜霈）指控昔日老闆陳建州（黑人）對她性騷擾，陳建州和老婆范瑋琪同步發聲否認指控，模特兒郭源元在大牙之後自曝被陳建州帶回家，陳建州透過經紀人表示是莫須有的指控，雙方各說各話；過往陳建州與黑澀會美眉們的片段也被翻出，玉兔（鄭如吟）曾談到遭黑人惡整，讓她氣到脫口「他就是把我的人格拿來踐踏」。

玉兔11年前在《康熙來了》提到陳建州很喜歡整美眉們，有一次陳建州看到玉兔在鑰匙櫃前輸入密碼，而且完全沒有遮擋，他當下記住對方密碼，接著聯合工作人員將通告費放出玉兔櫃中的包包內，錄完影後陳建州和工作人員通知大家通告費被偷了，並要求檢查包包，陳建州檢查到玉兔時直接從包包拿出藏好的通告費質問「這是什麼？」令玉兔當場傻眼，玉兔事後回想直呼「他就是把我的人格拿來踐踏」。

（來源／影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

陳建州翻出通告費之後，旁邊的人還議論玉兔，她表示當下腦子一片空白，後來她還和大家說「不然我們去廟裡拜拜，我擲筊看到底是不是我偷的」，旁邊美眉也說當時玉兔氣到快躺地上一直飆淚，面對眾人的懷疑一度情緒崩潰尖叫，事後陳建州還會和球員炫耀最近整了一個美眉，表現得非常得意。

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