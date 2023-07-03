法國非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警射殺，引發全國暴動經過第六夜。法國內政部統計逮捕數千人，其中未滿18歲青少年竟佔多數。國際事務專家賴岳謙3日在《新聞大白話》強調，法國曾因缺工吸收北非移民，利比亞戰爭也接納了一批，這些穆斯林難以融入法國文化，在北部郊區掌控八成以上人口，成為警察政府力量進不去的地區，教育水平差，犯罪率又高。目前暴動導火線已蔓延到瑞士、比利時，甚至德國。

賴岳謙表示，這次看到暴動被逮捕的，大部分都是年輕人，未成年少年比重很高。剛好這段時間就是中學、大學在放暑假，都沒有在校園內，如果學校有開學的話，學生在校園內，學校還可以管制一些人，參與的人數就會減少。現在在放暑假，學生走上街頭的拘束力就少了。對法國來講，現在要責成18歲以下青少年的家長，把孩子管制好，不然家長也要連帶受懲罰。

賴岳謙提到，法國年輕移民有的是第二代，有的是第三代，要追溯到法國當初少子化的時候，為了要解決他們勞動力的問題，其實台灣也要思考這些問題，就把他們過去的殖民地區、法語地區，尤其是北非跟西非，像阿爾及利亞人就大量移民到法國。另外就是在薩柯吉當總統的時候，也就是美國去攻打利比亞的時候，內戰製造了很多難民，歐洲就要求美、英、法要負起責任，法國接收了一批難民，但美國拒絕接收。

賴岳謙指出，英國也拒絕接收，美、英只象徵性接收一些，因為他們知道，這些人都是穆斯林，就是不讓這些難民進入他們的社會裡面。推來推去，後來大部分是被法國接收，法國最早接受這些移民的時候認為，法蘭西的優勢文化可以消化吸收這些人，結果沒有成功，徹底失敗了！

賴岳謙強調，這些移民到法國去，大多是住在北部跟南部的郊區，那邊蓋了很多廉租房，住進去以後，原本當地的法國人受不了了，慢慢離開了，移民就漸漸掌控了整個區。這些郊區目前非穆斯林人口只剩17％，絕大部分北部郊區的穆斯林佔了八成多！他們建立自己的宗教系統、自己的金融系統、自己的社區管理，警察跟政府的力量進不去了！而他們的犯罪率也就在裡面，跟宗教交織在一起。

賴岳謙直言，這些完全沒有跟法蘭西文化融合的移民第二代、第三代，他們在裡面找到感情、精神上的慰藉，同時由於在教育方面的不夠好，就爆發了。所以早就知道會爆發導火線，目前已經開始在蔓延，蔓延到瑞士、比利時，德國也擔心了，因為德國也很多外來移民，而且很多外來移民第二代，還是不會使用德語。