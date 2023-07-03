大陸基因科學家賀建奎，復出之後再次引發爭議，他打算基因編輯胚胎，以杜絕失智症的罹患率。雖然立意良好，但是許多科學家認為，他沒有從上一次基因編輯嬰兒事件中得到教訓。

CNN報導，2018年，賀建奎透露創造了第一對基因編輯嬰孩，修改了一對雙胞胎女嬰的基因，使她們免疫系統不會遭到HIV病毒(引發愛滋病的病毒)感染。他認為這是一件重要的醫學成就，但是卻引發了全球科學界的憤怒，指責他不負責任，而可能影響深遠。2019年，中國法院以「非法醫療行為」，被判處賀建奎三年徒刑，直到去年才被釋放。

他在出獄後不久，在北京開設一所生物科技研究中心，並且重拾老本行，繼續以基因編緝方式治療罕見疾病。

但是他最近發布了一項新的研究提案再次引起爭議。在一份簡潔的一頁文件中，他試圖用基因編輯法來解決老年失智症。前言是這樣寫的：「人口高齡化是一個嚴重的社會經濟問題，也是醫療系統的重大壓力。中國因剩餘壽命的提高，老年失智症的比例也在增加，然而，目前還沒有治療阿茲海默症的有效藥物。」

他表示，失智症患者可能有基因特性，我們有可能找到這段基因並且修正。他會先對小鼠胚胎進行基因編輯，看看是否與失智症有關連，確定之後對人類胚胎卵進行基因編輯，以對照小鼠實驗的成效。

上一次的實驗使賀建奎入獄，因此這一回，賀建奎強調，就算胚胎實驗獲得可能的效果，也不會植入人類胚胎來懷孕，並且在實驗前，會先獲得政府許可和道德批准。

但是爭議並沒有消失，許多科學家認為賀建奎沒有從上一次的實驗得到教訓。

新加坡南洋理工大學分子生化遺傳學副教授德羅格 (Peter Dröge) 說：我很驚訝他再次提出相似的問題。很坦率地說，他根本不知道問題的嚴重性。」

德羅格表示，科學界反對他，不是只有倫理爭議，而是我們根本不清楚基因的確切功能。基因的功能複雜又彼此看不出關連性；同樣的，失智症的成因也並不清楚，也可能是多方面因素導致的。用編輯基因來解決失智症，效果非常值得懷疑。我們甚致不能明確的說失智症與遺傳有關。