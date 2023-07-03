許多人身體裡有過多氣體時，都會藉由打嗝或是放屁進行排氣。一位女子表示，某天晚餐後肚子裡瘋狂攪動，後來終於有了想要放屁的感覺，她也趁機用力想要排出氣體，沒想到放出後她才發現不對勁，伸手摸了一下、聞了一下才發現，竟然連排泄物都被她噴出來，不幸中的大幸是她剛好有用衛生棉，所以排泄物都集中在上面，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時她吃得有點飽，肚子稍脹、一直咕嚕咕嚕的吵個不停，起初她並未多想什麼，直到有想放屁的感覺後，她覺得終於可以疏通一下腸胃，於是用非常愉快的心情、用力放了1個屁，不料卻因此鑄下大錯，因為離開原PO身體的東西不只氣體，還有她的排泄物。

原PO提到，當下她馬上意識到不太對勁，不過卻未前往廁所清理，而是下意識的把手伸進內褲一探究竟，「於是我就用手摸了一下，再聞了一下，完了，真的是屎，那個觸感、那個味道」，幸好由於當時剛好是月經周期，原PO用了衛生棉防漏，所以排泄物都噴在衛生棉上，「只是我突然重回拉屎在尿布上的那個感覺」。

對此，許多人紛紛回應，「夭壽，太有畫面了」、「超懂！前陣子我也是！洗澡洗到一半突然想放屁，當下也沒多想就很用力放，結果謝了，直接在牆上彩繪，當你腹瀉的時候，不要相信任何一個屁」、「還好有衛生棉」、「這真的是人生最不想遇到的惡夢之一」。