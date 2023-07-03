根據日銀最新調查，日本第二季（4～6月）大型製造業信心指數，由第一季觸及的兩年低點1彈升到5，高於市場的預估中值3，來到去年12月來新高水位。

這也是該指數七個季度以來首見回升，足見日本企業逐漸從原物料成本高漲及供應鏈混亂的打擊中復元。

至於第二季大型非製造業信心指數，從第一季的20爬升到23，連續五季揚升，攀抵2019年6月以來新高。

調查顯示，疫情解封提振旅遊需求的緣故，飯店餐飲業的信心指數創歷史新高。

接受短觀調查的大型企業，計畫本財年（截至明年3月）將資本支出提高13.4％，增幅超出市場普遍預估的10.1％。

受調企業Q2的通膨預期雖較Q1放緩，但未來五年料維持在日銀設定的2％目標之上。受訪企業預期一年後日本通膨率達2.6％，低於3月估值2.8％；三年後通膨率2.2％，低於3月預估的2.3％；五年後通膨率2.1％，與3月估值持平。

即便日本通膨率超出2％目標已超過一年時間，日銀總裁植田和男仍再三強調除非薪資漲幅夠大，還是有維持超寬鬆貨幣政策的必要。

調查並指出，受調企業預期日圓兌美元匯率，在本財年平均為132.43日圓兌1美元，低於近來在144.5日圓附近的價位。

弱勢日圓雖能提振出口商獲利，但國內零售商及服務業，卻會因進口食品與能源成本大漲而受害。

日本大型製造業者對前景樂觀，看好未來三個月商業環境可望改善。非製造業業者相對悲觀，在高成本的隱憂下，預期商業環境將惡化。

日本央行預計在7月27～28日政策會議後，公布最新季度經濟成長與通膨預測，短觀報告是日銀重要的參考數據之一。