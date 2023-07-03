經濟學家擔心，新冠疫情期間，美國家庭攀抵3兆美元高峰的超額儲蓄就要耗盡，拜登政府的學貸減免計畫面臨撤銷，千禧世代又將面對還貸壓力，這都會衝擊消費支出進而拖累經濟。

資深市場觀察家、Yardeni Research創辦人亞德尼近日發布報告，打臉消費者疫情期間的超額儲蓄耗盡後，經濟將沉淪的說法，他指嬰兒潮世代的75兆美元老本可填補這個缺口。

截至今年第一季，美國嬰兒潮世代（介於1946年和1964年出生、包含5,800萬65歲以上銀髮族），資產淨值在74.8兆美元，而疫情期間的超額儲蓄目前僅剩0.5兆美元。

照亞德尼估算，這近75兆美元資產包括20兆美元股票、18兆美元不動產、15兆美元退休金、8兆美元非法人企業股權、9兆美元現金。

亞德尼指出，嬰兒潮世代的超額儲蓄大多放在流動性資產，光是銀行存款和貨幣市場基金就達8.9兆美元，即便經濟放緩，這個族群也有能力持續消費。

更何況資產雄厚的不只有嬰兒潮世代，聯準會定義的沉默的一代（1946年前出生），今年第一季為止的淨資產將近18兆美元。

過去3年來，美國人整體淨資產增加34％，2020年Q1還在104.2兆美元，到今年Q1擴大為140.6兆美元。

亞德尼表示：「消費者可能在今年底之前，就會耗光疫情期間的超額儲蓄，但他們仍有很多其他購買力來源。除了飛漲的薪資，還有創7.6兆美元紀錄的被動收入，包括利息、股利、租金、經營者所得、社福津貼等。」