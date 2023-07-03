證交所統計，7月4日計有泰山、南染、東聯、勝一、榮成、鴻海、鴻準、華碩、研華、圓剛、基泰、陽明、晶豪科、晶技、致伸、和碩、界霖、和椿、同欣電、力智、致新、富鼎、宏全等23檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。
其中，鴻海發行市值將減少約734億元，占發行量加權股價指數約23.56點，陽明發行市值將減少約698億元，占發行量加權股價指數約22.40點。上述23檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約60.04點。
證交所表示，7月4日共有鴻海（2317）、陽明（2609）等23檔上市股票除息，預估指數共將蒸發60點。
證交所統計，7月4日計有泰山、南染、東聯、勝一、榮成、鴻海、鴻準、華碩、研華、圓剛、基泰、陽明、晶豪科、晶技、致伸、和碩、界霖、和椿、同欣電、力智、致新、富鼎、宏全等23檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。
其中，鴻海發行市值將減少約734億元，占發行量加權股價指數約23.56點，陽明發行市值將減少約698億元，占發行量加權股價指數約22.40點。上述23檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約60.04點。
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