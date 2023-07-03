根據澳洲工業、科學暨資源部資料，截至6月底止的去年度資源與能源等商品出口總值成長9％至4,600億澳元。

但該部門認為商品出口盛況可能已經到頂。因全球經濟放緩和供應鏈受限的情況消除，讓鐵礦砂、煤和天然氣等商品價格拉回。

其預測本年度資源與能源等商品出口總值將下跌15％至3,900億澳元，明年度進一步下跌至3,440億澳元。

其中，化石燃料出口價值下跌情況最為明顯，燃料煤出口估計從去年度的640億澳元，將腰斬至明年度的300億澳元。

去年飆新高的天然氣價格，讓澳洲去年度出口值創920億澳元新高，但隨著價格已經大跌下來，本年度出口值將大減至680億澳元，明年度進一步跌至600億澳元。

至於澳洲最有價值的出口商品鐵礦砂，其去年度出口值達1,230億澳元後，本年度將拉回至1,100億澳元，明年度再跌至930億澳元。

澳洲商品出口值走跌，除了受中國經濟疲弱影響外，全球持續快速升息來壓制通膨也對商品價格構成壓力。

儘管如此，包括再生能源和電動車等綠能科技，對關鍵礦物需求持續飆漲，成為澳洲商品出口的一大亮點。去年供能源轉型用途的關鍵礦物整體出口值飆升至460億澳元創新高。即使估計本年度出口值可望放緩，但仍超過400億澳元。

資源部長金恩（Madeleine King）指鋰是最有價值的關鍵金屬。因為它是目前各類用途電池的重要礦物。她指澳洲還有豐富的鈷、鎳、錳和石墨等關鍵礦物，能協助澳洲和其貿易夥伴去達成減碳目標。