Profet AI共同創辦人暨執行長黃建豪表示，許多客戶都非常關注越南市場，的確友岸外包（Friendshoring）政策帶動越南製造業快速發展，人才升級和供應鏈移動也因此成為重要議題。

Profet AI期望藉由這次海外論壇活動，分享成功經驗，協助越南製造業更快速且有效地培養當地人才，實現數位化升級與轉型，提昇在全球製造業的重要性。

此次論壇邀請了來自台灣和東南亞的產學人士，包括台灣大學資訊管理學系教授李家岩教授，蜂行資本Hive Ventures創始合夥人李彥樞、台灣人工智慧學校產學長郭秉宸、PwC 執行董事錢家龍、友達數位執行副總趙新民、Macrovention業務總監Den Ng、正新橡膠資訊長陳柏嘉、五崧捷運副總邱承緯，以及連展投控創新顧問詹長霖等人。

台灣大學資訊管理學系教授李家岩表示，企業在景氣寒冬應該積極投資數位轉型。此外，他也強調建立AI整合文化和持續發展相關能力的重要性，並提醒這需要持續不斷的努力，而非僅限於低谷期間。

Hive Ventures創始合夥人李彥樞在論壇上則分享，2022 年台灣企業AI現況報告指出，57.6％的受訪企業表示，疫情加速他們投入AI，如今製造業AI應用也正在高速成長，反映出AI對於提高營運效率和優化製造過程的重要性。李彥樞也建議，為加速有效的AI部署，採用No-code平台可以簡化和標準化流程，使非技術人員也能積極參與。

而Profet AI在東南亞的合作夥伴Marcovention，業務總監Den指出，很看好Profet AI了解現場人員的需求，不僅產品容易部署到現場端，更解決了聘請資料科學家的高成本問題。透過數據整合，平台即可找到關鍵要因，輕鬆建出AI模型，非常符合東南亞市場所追求的高效率。