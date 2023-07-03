擁有3座法網女單冠軍、1座美網冠軍，甚至澳網也打進過4強的波蘭球后思薇雅蒂，唯一受挫的四大賽就是溫布頓草地網球錦標賽，還沒在溫網晉級過8強的她，今年繼續挑戰，台北時間3日晚間首輪賽事，6比1、6比3擊敗中國大陸朱琳，前進到第2輪。

跟硬地、紅土賽季相比，每年的草地賽季時間相對短一點，對於選手要快速適應也是考驗，思薇雅蒂表示：「當然，我相信最優秀的球員能在所有場地都發揮得很好，我也想成為擅長打草地比賽的球員，或是覺得在草地比賽很自在，我還在努力加強草地比賽的技巧。」

草地賽季接在紅土賽季之後，對於擅長打紅土賽事的選手來說，要很快在球的彈跳又不一樣的草地賽場迅速穩定發揮，確實不容易，就連「紅土之王」納達爾職業生涯也在草地賽季付出很多學費，法網14次封王的他也僅2次在溫布頓高舉冠軍金盃。

思薇雅蒂說：「去年我在法網打得很好，所以我覺得來到草地也要有同樣的好表現，但這是完全不同的場地，大腦得感覺球的彈跳更低，在比賽中腦海裡可不能有太多想法，所以今年我想更加運用我的直覺，並希望一切會很好。」