行政院長陳建仁5月公布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，宣布再砸13億預算打詐，但民眾黨立委陳琬惠質疑，政府僅投入1億預算增補臨時人力，卻耗資10億整修場地設備和宣傳，無疑是慷納稅人之慨。對此，行政院打詐辦公室3日深夜澄清，相關指控不確實且有誤導之虞。

打詐辦表示，在人力經費上，法務部提出進用檢察官助理100人的需求，以強化偵查輔助人力；加以現今詐騙手法已跳脫以往模式，朝結合資訊、通訊科技方式行騙，為使查緝人員能掌握最新詐欺犯罪態樣，台高檢署結合現有反毒區域聯防辦公室機制，支援各地檢署與司法警察發動全國查緝專案，也邀司法警察參與台高檢署舉辦打擊詐欺的教育訓練，並增強司法警察偵辦能力，相關費用共計約1億5000萬。

打詐辦指出，在設備、場地整修預算上，所謂「工欲善其事必先利其器」，因執法人員打詐技能需不斷與時俱進，須輔以科技辦案工具與設備，故法務部編列設備採購與虛擬資產扣押物系統建置等項目，同時增購虛擬金流分析工具、建構虛擬資產扣押物監管系統，達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的「減害」終效。打詐辦說，警政署也建置專案指揮暨資料研析協作平台、5G行動通訊偵蒐系統，並擴充境外行動門號國內漫遊網路連線查詢系統、添購手機蒐證軟體與購置電腦鑑識工作站，期能透過相關科技偵察設備的購置，提升打擊詐欺犯罪工作效能，保護民眾財產安全，相關費用兩部會合計共編列約6億4000萬，均屬合理且必要的經費需求。

在堵詐方面，打詐辦也提到，通傳會（NCC）持續督導電信業者採取攔阻措施，於今年1月至5月間，已攔阻詐騙簡訊超過3百萬則、境外詐騙電話約9百萬通；同時已請電信業者加速推出國際來話語音警示功能，提醒民眾提高警覺，降低受詐風險。

打詐辦說，通傳會從堵詐面向推出「攔阻國際電話詐騙」及「警示國際來話」，以政府與電信業者公私協力方式辦理，政府補助電信業者攔阻及警示建置費用，以期從源頭減少民眾接觸詐欺來話，相關費用共計約1億，有其必要性與重要性。

打詐辦表示，為因應日益猖獗的詐騙集團與不法份子，以及日新月異的犯罪手法，政府編列相關預算以提升人力與科技辦案能力皆有其必要性，絕無所謂「慷納稅人之慨」云云等不實指控，而相關評論未確實完整掌握上開經費編列的政策考量，誤導視聽，令人遺憾。

打詐辦重申，政府將持續依照打詐行動綱領1.5之策略目標，就「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等四面相持續精進，從法律面和技術面減少通信流及加重詐欺刑責，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效用，以減少受害者，掃除詐騙集團。