女星Apple（黃暐婷）日前透露曾經被性騷，但騷擾者已被爆出來，雖然她表示不想說也不想和加害者扯上關係，不過也因此遭到許多網友猜測，對此她發長文回應表示與黑人是正常的工作關係。

Apple今（3）日在社群平台發長文，表示因外界捕風捉影的猜測影響了生活，因此出來澄清，她透露15歲時曾被性騷擾，當時參加雜誌社舉辦的模特兒徵選活動，試鏡過程中加害者要求她脫掉全身衣物，包含內衣也要脫掉，理由是要檢查皮膚有沒有傷痕，還當面評價她的身體，當時她還沒進入演藝圈，以為試鏡就是那樣。至於為何沒有出來揭發加害者，她指出已經有其他受害者站出來，而且加害者身心似乎不穩定，且已受輿論撻伐，所以選擇不說。

關於與陳建州之間的關係，過去曾有美眉說她是陳建州最疼的美眉，Apple嚴肅回應「我於2005年加入我愛黑澀會，2010年加入由黑哥和Andy哥所成立的傳奇星娛樂公司，並已於2017年合約期滿離開，在共事期間黑哥身為前輩，確實很照顧後輩的我，但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係。 」，也表示和大牙的爭執與陳建州無關，也從未被任何人潛規則。

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