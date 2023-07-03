大陸電動車比亞迪與美國特斯拉競爭相當激烈，尤其比亞迪靠著低價策略逐步擴大市佔率，連續四季在全球電動車總銷量上擊敗特斯拉，成為全球霸主。近期更傳要在巴西設廠，引發南美洲卡位戰熱議。前立委郭正亮3日在《頭條開講》節目指出，像日本汽車也會做區域布局，Toyota在泰國，Nissan則在印尼設大廠。比亞迪的超級大廠目前仍在中國大陸跟德國，南美洲、巴西會有一個區域中心，還是要看人口決定廠的規模。

「這個我覺得應該還是看人口啦，我也不認為他會在巴西蓋很大的廠，大概就是意思意思啦！」郭正亮表示，因為比亞迪主要的超級大廠就是在中國大陸跟德國，所謂超級大廠是說，比如說他如果設在德國，那歐洲市場就是由他負責供貨。

郭正亮提到，這個有點像日本，日本當初有區分，比如說Toyota跟Nissan，一個在泰國，一個在印尼，他們是有做布局的，不是都一樣的。比如說在泰國是Toyota，所以自己當時在台灣買Toyota，就是從泰國來的，他供貨是這樣的概念。

「所以他才會跟印度講嘛，說你要買特斯拉，恐怕是從中國大陸供貨。」郭正亮指出，這是類似的概念，像南美洲、巴西的話，他大概會有一個區域中心，「大概是這樣的意思啦！」