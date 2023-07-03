近期「#Me Too」風波在台演藝圈持續延燒，黑人陳建州近日更接連被大牙(周宜霈)、郭源元等人指控性騷擾，而當事雙方事後也各說各話，一時陷入羅生門的境地。另外，陳建州妻子范瑋琪也因此風波受到不少影響，其舉辦的演唱會更有不少人高呼「退票」，而陳建州5月底幫范瑋琪宣傳演唱會的貼文也遭網友湧入狂酸。

范瑋琪暌違多年將重登舞台上開唱，誰料門票才開賣1個多月，就發生陳建州遭捲「#Me Too」風波，讓不少粉絲揚言抵制，更有網友在換票、讓票的臉書社團中發文求售時，遭到網友湧入留言：「我最多只能出80」、「你送我我也不想看。」

此外，陳建州捲入性騷風波後，不少過往的言論、舉止也被網友一一爆出。其中，他於5月26日在臉書上幫范瑋琪宣傳演唱會的精選貼文也湧入不少網友們留言，寫下：「確定演唱會還開的成嗎，唱的下去也是佩服」、「水軍把票都買了吧」、「買票有送卸妝油嗎」、「第一次看到不用搶票的售票演唱會。」

事實上，范瑋琪2012年時，曾在節目中坦言與老公陳建州的相處情況，除了無奈指出：「什麼場子我都應付過，但最難防的是我老公。」更透露每次演唱會結束後，陳建州會帶一群朋友到飯店繼續玩樂，並跟她要求簽名、合照，讓她覺得非常辛苦。

范瑋琪的災難人生。（影片來自我愛貓大 YouTube，如被移除請見諒。）

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