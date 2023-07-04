泰安產險表示，就一般住宅而言，屋主投保住宅火災及地震基本保險都有含基本的颱風及洪水災害補償，以雙北地區為例，最高賠償金僅為8,000元；若要完整保障，需加保傳統「超額颱風及洪水附加保險」，但理賠時必須扣除折舊。另外一種選擇則可以投保「居家綜合險」，以「泰安居家綜合保險」在保險額度內採「實損實賠」不扣折舊，其中颱風洪水險的保障採「限額賠償」方式。

泰安產險說，若投保居家綜合保險附加限額100萬的颱風洪水險，在100萬保險額度範圍內，不分動產或不動產，理賠採實損實賠計算基礎、不需扣除折舊。屋內動產因淹水受損並非房屋全損，選擇投保居家颱風洪水險100萬元，實際上能滿足避險需求，一年需加繳3千多元保費，比傳統的住宅火險附加超額颱風及洪水保險保費節省約2千多元。

房子有颱風洪水險附加條款，車子也有颱風洪火險附加條款，泰安產險表示，車在豪雨颱風期間，因路樹、招牌撞擊或淹水、泡水導致受損，車主僅投保車體損失保險是無法獲得理賠，需額外投保附加颱風、洪水等保險才可獲得完整保障。

泰安產險建議，若有投保附加「颱風洪水險」，一旦發生上述事故，可將維修費用轉嫁給產險公司，最後提醒如愛車不幸泡水，第一時間切勿發動引擎，避免積在車內的污水損壞內部零件；倘有投保颱風洪水險，可先將泡水情況拍照存證，並立即通知產險公司，協助後續處理理賠作業。

泰安產物保險提醒，民眾除了做好防災措施外，事先妥善的保險規劃，才能防患於未然，讓生活更安心。