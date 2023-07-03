塑料袋是最主要包裝材料，但它也是很麻煩的環境汙染物，因為它很難降解，碎裂後成為微塑膠粒還是同樣麻煩。面對不斷升級的環境問題，研究人員正在尋找可被降解的生物質替代品。香港中文大學剛剛提出一種不錯的新材料，它由大豆蛋白製作，拉伸效果與塑膠袋類似，但是可被降解，甚至我們都能直接吃掉。

香港中文大學化學系教授魏濤教授的團隊研究的是「細菌纖維素」（BC），也就是利用基因的方式植入細菌身上以滋生纖維素的方式。魏濤教授說：「BC是個很新興的材料製作方式，其中包括新薄膜、塗層，這是我們研究的起點。」

研究細菌纖維素的魏濤教授。(圖/香港中文大學)

與植物細胞壁中的纖維素不同，BC 可以通過微生物發酵生產，也就不需要採收樹木或農作物。他們的研究原型是大豆的外皮，它本身就像個堅韌的塑膠袋。將生成大豆蛋白基因值入細菌之後，科學家們成功地創造了一種可食用、透明且堅固的BC複合包裝材料。

研究表明，這種生物仿塑膠替代品，可以在 1-2 個月內完全降解。而且與聚乳酸等其他生物衍生塑膠不同，BC複合材料不需要特定的工業堆肥條件即可自行降解。

魏博士說：「簡單的說，這種的材料是完全可食用的，不只細菌分解，它也可以吃，丟進海裡，海龜和其他海洋動物完全可以安全食用，不會對海洋造成水生毒性。」

不過，中文大學研究員還在精進BC薄膜的多功能性，使其適用於更廣泛的應用。具體來說，他們希望它可以更像是熱塑性塑膠，使它們可利用加熱來以塑形。

魏博士說：「“細菌纖維素薄膜的主要挑戰之一是它們不是熱塑性的，這限制了它們在某些包裝的使用潛力。」

總之，這種材料有望解決一次性塑膠袋的過度使用問題，或許有一天，我們在吃完一盒麥片後，順便吃掉它的包裝袋。