榮成表示，ESG永續發展不是特定企業的課題，也不是一個世代的挑戰、一個方向的前進。在2010年接觸南投縣民和國中後，規劃出短中長期的資助目標，期望透過榮成的力量替偏遠地區的教育創造新的可能，包含「校園校舍整建專案」、「自強專案」、 「教育資源計劃」及「營養伙食專案」等，協助偏鄉孩童可以平等且安全地接受教育，擁有扭轉自己未來的機會。

榮成針對偏鄉教育專案首次導入社會影響力評估（SROI）方法，逐年評估並持續掌握目前推動措施是否可以產生更大的社會影響力，作為專案調整的依據之一。依去年推動進度推算SROI=1.4，代表1元的投資可產生1.4元的社會影響力。

面對國際永續發展思維，榮成積極發展低碳環保的高新技術，邁向「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」的目標，並於6月30日發布2022年永續報告書，導入最新全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）之GRI Standards永續性報告指南2021年版編製，揭露榮成ESG面向的推動成果。

另於2022年導入國際碳盤查最新標準ISO 14064-2018，自主揭露產業鏈碳排放資訊盤查範圍為全營運據點，並委請第三方查驗機構台灣檢驗科技股份公司（SGS）進行查證，另與淡江大學在今年合作導入ISO 14067產品碳足跡標準計算榮

榮成將於7月參展2023年亞太永續博覽會，以巨型紙箱沉浸式空間、光雕動畫及永續倡議樹等，分享榮成ESG永續力實踐；榮成低碳造紙與綠色包裝產品碳排放量，預計第四季取得國際標準證書。