隨著科技日新月異，手錶的功能也愈來愈多樣，甚至有定位和通話功能。不過，新北土城一名就讀小五的10歲男童，手上戴的智慧手錶，近日竟突然爆炸，導致右手臂2度灼傷，送醫評估傷勢後，恐需進行植皮手術。
據《三立新聞》報導，事情發生在6月30日，男童下午從家裡要去補習班，手上戴的智慧型手錶突然爆炸自燃，造成右手前手臂2度及左手指1度燒燙傷，路旁店家發現後，好心幫他塗抹藥膏，但男童到補習班後，老師覺得傷勢嚴重，因此打電話叫救護車，並協助在燙傷處大量沖水。
救護人員到場後，給予急救處置，並將男童緊急送醫治療，醫生評估後續男童傷處恐需進行植皮手術。針對此次意外，新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，網路上智慧型手錶品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危機，請購買有認證信賴的品牌產品。
假如有傷燙傷情形，一定要進行「沖、脫、泡、蓋、送」燒燙傷急救5步驟，讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院急診，萬一身上不小心著火時，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。
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