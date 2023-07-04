周宜霈（大牙）上月底在臉書爆料11年前曾遭黑人陳建州性騷擾，前戰友黃暐婷（Apple）過去被公認是黑人最疼愛的黑澀會成員，也因Apple曾說過有被性騷擾的經驗，因此被網友影射與黑人的關係不單純。昨（3日）Apple列出5大點聲明強調，「由於近期各種補風捉影的不實言論，已經影響到我的生活，所以有些事我必須要再澄清一次。」

Apple還原遭性騷一事，是她15歲參加模特兒徵選活動，加害者在試鏡過程要求她脫衣檢查皮膚狀況，並當面評論她的身材，讓她一度誤以為試鏡都是如此。她也強調該名加害者已遭爆料，「且加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰」，於是她決定自我消化秘密，「因為也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害，至今我的初衷仍未改變，請外界不要再將我的事件與其他無關的加害者不實連結。」

至於她與陳建州關係正常，Apple強調她2010年加入對方與Andy成立的傳奇星娛樂公司，已於2017年合約期滿離開，「在共事期間黑哥身為前輩，確實很照顧後輩的我，但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係。」

同時，Apple澄清她與大牙先前在臉書爭吵一事，與大牙的Metoo事件無關，她也還原當時狀況，「時間點是今年6/14至6/15，起因是我用Line私訊詢問大牙某一起演藝圈#metoo事件，本意是想聲援受害女性，殊不知引發後續誤會在FB上隔空交戰….。」

Apple表示自己會再次澄清是因為遭到不實指控，不只影響她，也影響到男友、家人，讓她不堪其擾，「其實蠻難過的，你們影射抹黑的是一個女生的清白，我必須要站出來捍衛自己….也希望#metoo事件帶來的改變，能讓未來的性平教育更加落實，無論男女，都能有足夠的勇氣及識別能力，一起根絕這些潛藏在社會中的惡意及騷擾。」

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