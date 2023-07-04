上海一名94歲盧姓老人自稱遭保姆虐待，還被偷走人民幣200萬（約新台幣858萬元）養老錢。知情鄰居透露，200萬元是盧阿婆的丈夫沈老先生自願給保姆的，還寫了證明。對此，盧女的兒媳表示，該證明是在她和丈夫知情後，蔣姓保姆逼著她公公寫的，目前警方已介入。

《極目新聞》報導，一個名為「上海94歲老人盧某麟」的社交帳號日前發布一段視頻，盧阿婆透過影片向網友求助，稱她和失明的老伴慘遭保姆虐待，還被其分多次轉走250萬元養老錢，「保姆58歲，對我特別兇，還虐待我。給我剪指甲把肉都一起剪下來」。

對此，一名知情鄰居呂先生（化名）透露，最開始老人的兒子及兒媳與蔣姓保姆發生爭執，同樓棟一名較有威望的住戶還曾居中調停，希望雙方能坐下來談談，但保姆要求盧婦的丈夫沈先生能參加面談，被沈先生兒媳拒絕後，雙方沒有談成。

阿婆控看護虐待還偷8百萬養老金。（圖／翻攝自微博）

「沈老先生曾和我說起過此事，錢是他自願給保姆的。」知情人士指出，他們知道老人給蔣女轉錢的事大約是2022年底，但具體什麽原因，沈老先生沒有再向他透露。但他表示，沈老先生是一名退休醫生，文化水平很高，思維邏輯也很清晰。

兒媳則稱，公公最初說過待夫妻倆去世之後，要給蔣女轉30、40萬元，以表達謝意，作為兒女，父母有這樣的想法，他們也同意，可沒說現在就給，但蔣女先後2次逼著公公轉錢，她和丈夫是今年2月28日回國後，才知道老人有200萬元轉到了蔣女帳戶上，同時發現婆婆遭對方虐待。

社區物業多名工作人員提到，保姆蔣女5月份已被解雇，當時她和老人的兒媳還發生了爭執，私人物品也被清了出來，目前2位老人都不在家，被兒子兒媳帶去了杭州。轄區桑城社區居委會工作人員稱，此事派出所曾來了解過情況。上海相關部門表示，蔣女是否虐待老人一事，還需進一步調查核實。

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