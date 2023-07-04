因為卵巢早衰，27歲那年晏柔中被醫生警告：「28歲以前不生小孩，以後就生不出來了！」從此，她開始保養身體。33歲那年備孕成功，今年34歲的她將喜迎兒子「小楊桃」的誕生，她對兒子溫情喊話：「希望你可以健健康康可以自由地去飛，媽媽支持你！」

演員出身的晏柔中過去有「小全智賢」之稱，2021年參與實境節目《全明星運動會》，第二季因出色的表現被稱為「女狀元」，節目中勇往直前的形象，也讓她知名度大開，四月中34歲的她在社群平台突然宣布懷孕消息，震撼演藝圈。但讓人難以想像的是，其實她27歲時就被醫生判定：「現在不趕快生，28歲以後就生不出來了！」

27歲那年晏柔中被醫生警告：「28歲以前不生小孩，以後就生不出來了！」（圖/ 嬰兒與母親提供）

卵巢早衰，醫生威脅28歲後生不出小孩

晏柔中27歲時經前出血，被醫生檢查出「卵巢早衰」，並且下判書：28歲不生小孩的話，以後就生不出來了！

「卵巢早衰」如字面意思，意指卵巢提早衰竭，健康女性大概在51歲的時候會進入更年期。但是，隨著荷爾蒙濃度下降，有些女性還未超過40歲就已經步入卵巢衰竭期，這就是許多女性恐懼的「卵巢早衰」。會引起月經遲延或閉經、失眠、潮熱盜汗等症狀。根據文獻指出，卵巢早衰個案中有90%是原因不明。目前為止沒有任何的方法可以恢復，只能延緩衰退速度。

但個性積極、不輕易認輸的她，反而從27歲開始努力看中醫積極調理身體，雖然還是一直有經前出血的壯況，但也不灰心，還是抱著順其自然的心態。終於在33歲這年成功受孕，有了「媽媽」的身分。

疫情打亂人生規劃，先成家再立業

跟男友楊孟霖因為兩個人價值觀相近，個性上、處事方式很互補，彼此也很願意溝通，一直以結婚為前提在交往，至今7、8年，感情十分穩定。

因為疫情的關係，覺得很多事情被停擺，她突然意識到很多東西是沒有辦法控制的，開始思考人生的規劃，以前跟男友楊孟霖兩個人以事業為主，現在彼此更希望在生活可以控制的範圍內去做可以做的事，於是將生小孩、共組家庭這件事提上日程，決定先成家再立業！把握當下能擁有的，當下能做的就去做！

把握當下能擁有的，當下能做的就去做。（圖/ 嬰兒與母親提供）

33歲自然受孕，成功當媽！

有了受孕的規劃後，晏柔中每個月都滿懷期待，2022年底因為本身經期前就會出血7到10天，加上月經有沒來6、7天，晏柔中心裡有了期盼，但驗了兩次兩個不同品牌驗孕棒都是一條線，一瞬間又從期待變成擔心：自己是不是停經了？

心情從原本的雀躍變成擔心，到醫院掛號看停經、不孕，但看診後醫生卻叫她再去驗驗看是不是懷孕了。當下她去醫院廁所驗，驗完本來打算找垃圾桶丟掉時，轉頭卻發現驗孕棒浮現兩條線，當下晏柔中只感到有點傻眼、好笑：「我是來看不孕的，怎麼變成懷孕？！」馬上傳給在停車場停車的楊孟霖看，他卻超級淡定地說：「我就知道。」

因為晏柔中爸爸本是同卵雙胞胎，所以她從小就覺得自己會生雙胞胎，也一直很想生雙胞胎。被醫生判定卵巢早衰後，原本覺得自己能生出來就行，但剛開始知道自己懷孕時，是真的很想懷雙胞胎！

有了小王子「小楊桃」後，會想再生一個來陪他，但晏柔中指著肚子，笑著說：「有沒有下一個，還是要看他出來以後的表現啦！」

對於自己當媽媽了，還是感到微放空、不真實性，既興奮期待又緊張。（圖/ 嬰兒與母親提供）

對於即將成為「母親」，期待又緊張

她坦言直到現在對於自己當媽媽了，還是感到微放空、不真實性，既興奮期待又緊張。有一部分是因為覺得自己是「放鬆型」媽媽，會想會放任小孩做自己想做的事，希望孩子在安全的環境下，放手讓孩子自由自在的成長空間。又擔心孩子沒有分辨能力，得帶領著他前進、探索，「這部分與自我個性有點矛盾，很怕自己沒辦法拿捏好。」晏柔中超擔心自己得管小孩，但轉念又笑著說：「但我覺得他爸會做好這件事！」決定把這件事丟給金牛座的楊孟霖負責煩惱。

醫生稱讚晏柔中的子宮羊水很多，小孩住的是豪宅！（圖/ 嬰兒與母親提供）

羊水充足，小楊桃住豪宅

晏柔中跟很多媽媽一樣，沒逃過孕吐的折磨，一路孕吐到4個月：早上起來必吐，刷完牙就想吐，吃太飽也會吐，也會沒理由突然就想吐。但晏柔中慶幸的是，只要她想吐就可以馬上吐出來，吐完就沒事了，不會乾嘔。而且胃口很好，完全不受影響。倒是最近產檢時，醫生還稱讚晏柔中的子宮羊水很多，小孩住的是豪宅！

而懷孕期間身體變化還好，對晏柔中而言比較辛苦是懷孕期間很多喜歡吃的東西不能吃、很喜歡運動現在都不太能做！「因為自己本身是運動量大的人，以前喜歡做激烈性的球類運動，懷孕後只能做散步、爬樓梯這種緩和運動。最愛的羽球，現在都不能打了。」

因為她看到很多報導有寫到，讓小孩擁有最好安全感的方式就是自然產，而且嬰兒的頭經過產道擠壓，心理對於抗壓性會比較好。所以如果條件允許，晏柔中希望可以自然產，並選擇親餵母乳。

另一半個性謹慎，堪稱神隊友

本身念輔仁大學兒童與家庭學系的晏柔中，經歷過幼稚園實習，第一份工作更是帶過小孩的暑假營隊，笑說「已經被小孩折磨過」的晏柔中，自認對小孩比較理智，對小楊桃的報到，顯得淡定很多。

反觀楊孟霖，因為家裡媽媽本身就是保母，所以從小就很喜歡小孩，也很善於照顧小孩。平常也都是楊孟霖在照顧晏柔中跟家裡的四隻狗狗們，懷孕後，另一半楊孟霖感覺就是多了一個小孩要養。

晏柔中覺得自己個性比較散漫，金牛座的楊孟霖個性比較謹慎，做事很有原則，喜歡一切必須照計畫來走，事情要先規劃，會希望讓事情都在他想像的預期內發生。「我本身沒有太多規則、界定，老公眉角很多，比較擔心自己是豬隊友，覺得老公會是神隊友。」晏柔中對於另一半滿滿的肯定。

剛懷孕時，因為寶寶太小照不到，晏柔中以為自己子宮外孕，醫生吩咐如果肚子會痛要趕快去醫院，楊孟霖就上網把所有子宮外孕的知識通通都查了個徹底，之後看到抽血數值，瞄了一眼就說：「那一定不是子外孕，不用擔心。」四天後再照一次果然順利照到寶寶，這下才放下心。

像現在，楊孟霖也是開始在整理家裡，把舊家具清理掉，希望空出更多讓孩子活動的空間。

問到柔中生完孩子以後的事業規劃呢？她笑笑說：「生完孩子還是能當演員呀！（圖/ 嬰兒與母親提供）

先當好媽媽，再來當好演員

問到柔中生完孩子以後的事業規劃呢？她笑笑說：「生完孩子還是能當演員呀！因為演員就是個很被動的行業，有戲才有舞台，我還是很希望可以當演員。

但更想先好好陪孩子兩、三年，因為成長只有一次、童年也只有一次，不想錯過小孩的每一個成長階段。這段時間，戲還是可以接，只是不能接外地的戲，可能就先經營社群平台，向現實妥協賺賺奶粉尿布錢。想辦法在可以的範圍內，做到最好！」

問到身為演員的她最想挑戰的角色是什麼？她馬上回答：最想要挑戰演雙胞胎！因為爸爸是同卵雙胞胎的關係，她從小對雙胞胎有一種迷戀！覺得雙胞胎兩個人外表看起來一模一樣，生辰八字、血型也一樣，成長環境也一樣，但命運、個性卻不一樣，很特別、很酷！這對演員來說，也很有挑戰，很迷人！懷孕時，其實也一直希望自己懷雙胞胎，可惜只迎來一位小王子。

晏柔中對小楊桃溫情喊話：「希望你可以健健康康可以自由地去飛，媽媽支持你！」（圖/ 嬰兒與母親提供）

對小楊桃喊話：希望你健健康康、自由自在地做自己！

自認自己是「散仙」的晏柔中，希望自己成為怎樣的媽媽呢？想了想，晏柔中堅定地說：「我想要溫柔而堅定地陪伴在他身邊，讓孩子在安全的環境中成長，自己去探索這世界，找到自己喜歡的事情，可以有個自由的靈魂、做他自己。希望自己是支持、陪伴型的媽媽，陪小孩自由長大。」

「想成為孩子的朋友。但目前為止也是自己的想像，一切還是要看孩子出生以後的狀況，畢竟人跟人之間就是一個丟、一個接，有互動、關係才能持續下去，端看孩子怎麼丟、父母怎麼接。」對於親子間的相處，晏柔中顯得很理智。

但她還是希望孩子明白：「自己的人生，要知道怎麼負責。如果選擇了，就要自己承受，別人沒辦法幫你承受。」說到對小楊桃的期許，她不想給小孩壓力，只希望他可以找到他自己，並成為自己，成為有想法、快樂成長的孩子，晏柔中對小楊桃溫情喊話：「希望你可以健健康康可以自由地去飛，媽媽支持你！」

本文作者：林宜屏

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年6月號)