「台中電影Fun-In季」即日起至9月2日登場，巡迴全台中29區，精選15部動畫電影強片輪番放映。台中市政府新聞局6月28日舉行活動宣傳記者會，公開強檔片單及場場抽、閉幕場加碼抽等好禮，邀請市民朋友看電影、抽好禮！

「睽違3年重磅回歸！」新聞局長鄭照新表示，台中電影Fun-In季過去在疫情期間暫停，終於在今（2023）年恢復舉辦。鄭局長強調，市府新聞局與民政局、教育局、勞工局及台中市影視發展基金會攜手合作，準備了15部膾炙人口的知名動畫電影，包含小小兵、冰雪奇緣、哆啦A夢、諸葛四郎等橫跨台灣、歐美及日本的動畫，邀請29區市民闔家共賞電影。

「台中電影Fun-In季」睽違3年後今（2023）年重磅回歸，共有29場次於臺中各區巡演。（圖/台中市政府提供）

鄭局長說，此次提供動畫放映外，「有吃、有拿、有玩、有看、有按」，除了有爆米花、大阪扇，今年活動規劃場場抽32吋液晶電視及5組院線電影票。9月2日南屯文心森林公園閉幕場《蜘蛛人：無家日》，更加碼抽75吋超大液晶電視及SWITCH遊戲機．並邀請石虎家族成員參與開場，與大小朋友互動合影。

另外，響應中央普發現金政策、文化部成年禮金政策，此次活動也特別回饋支持電影藝文消費的民眾，可憑今年5月起的台中市電影院或中山73影視藝文空間觀影的實體票根，前往活動現場兌換限量禮品，並有機會抽中2023台中國際動畫影展套票，以實際行動支持台中消費五go力！

鄭局長也說，不僅於此，為支持視障朋友的勞工權益，此次活動與市府勞工局合作，於7月7日大里區、7月8日大雅區、8月19日南區等場次提供免費視障按摩體驗，讓參與民眾在看電影時還能響應公益。活動詳情可至官網查詢，歡迎民眾闔家大小一起來看免費好電影！

「2023台中電影Fun-In季」精選《小小兵2：格魯的崛起》、《冰雪奇緣2》、《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》、《諸葛四郎—英雄的英雄》等15部動畫強片，歡迎闔家觀賞。（圖/台中市政府提供）

新聞局說明，台中市政府極力發展影視產業，2023台中電影Fun-In季之外，還有8月份金馬經典影展台中場、10月份台中國際動畫影展；由台中市影視發展基金會策劃營運的「中山73影視藝文空間」也定期放映藝術院線、免費主題電影並舉辦多元影視藝文活動，希望藉此拓展市民朋友們的觀影視野，建立台中專屬觀影氛圍。（台中市政府新聞局 廣告）