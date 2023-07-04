番茄醬開封後到底要不要冰？美國知名調味料品牌卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）近日重申應該要冰進冰箱。他們多年前的一則推文指出，該牌番茄醬的天然酸度能讓番茄醬在室溫中保存，但是開封後應冰進冰箱，以維持品質。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡夫亨氏食品英國分公司近期的一則推文，再度引爆「番茄醬要不要冰」的陳年爭論。貼文簡單扼要地寫道：「番茄醬要冰進冰箱！！！」這則6月27日發布的貼文至今吸引超過470萬人次瀏覽。

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge! — Heinz (@HeinzUK) June 28, 2023

6月28日的貼文則詢問網友都怎麼保存，這起投票活動吸引1.3萬名網友參與，結果顯示，63.2%的網友回應會放進冰箱，36.8%說會放在櫥櫃裡。

部分網友回應，不喜歡番茄醬呈現冰涼的口感，指出一般餐廳也都把番茄醬放在室溫桌子上；也有網友強調，開封後本來就該冰進冰箱，不理解有什麼好爭論的。

I dont know why this is even a debate. after you open a bottle, in the fridge it goes. Yall are eating spoiled ketchup if you keep it outside especially in hot humid temps. Even during a cookout you can put it in a cooler on top of cold items — Mimi (@scorpiblue4u) June 29, 2023

事實上2017年就有一名網友詢問卡夫亨氏應該怎麼保存番茄醬，當時卡夫亨氏回應：「由於它的天然酸度，亨氏番茄醬能夠常溫保存，但開封後應冰進冰箱，以維持產品品質。」