番茄醬開封後到底要不要冰？美國知名調味料品牌卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）近日重申應該要冰進冰箱。他們多年前的一則推文指出，該牌番茄醬的天然酸度能讓番茄醬在室溫中保存，但是開封後應冰進冰箱，以維持品質。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡夫亨氏食品英國分公司近期的一則推文，再度引爆「番茄醬要不要冰」的陳年爭論。貼文簡單扼要地寫道：「番茄醬要冰進冰箱！！！」這則6月27日發布的貼文至今吸引超過470萬人次瀏覽。
6月28日的貼文則詢問網友都怎麼保存，這起投票活動吸引1.3萬名網友參與，結果顯示，63.2%的網友回應會放進冰箱，36.8%說會放在櫥櫃裡。
部分網友回應，不喜歡番茄醬呈現冰涼的口感，指出一般餐廳也都把番茄醬放在室溫桌子上；也有網友強調，開封後本來就該冰進冰箱，不理解有什麼好爭論的。
事實上2017年就有一名網友詢問卡夫亨氏應該怎麼保存番茄醬，當時卡夫亨氏回應：「由於它的天然酸度，亨氏番茄醬能夠常溫保存，但開封後應冰進冰箱，以維持產品品質。」
文章來源：To fridge or not to fridge? Ketchup company clears the air on how you should store the popular condiment
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