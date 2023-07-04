國造潛艦原型艦預訂9月下旬舉行下水典禮。一名非常熟悉潛艦的退將向本報表示，潛艦原型艦9月預定進度是「封殼」，不是「下水」，因為典禮是在水泥地的廠房內舉行，而不是可以放水的船塢。對此，前立委郭正亮3日就表示，「9月那個真的不是下水，是『封殼』，你怎麼叫下水？怎麼可以這樣，明明就是封殼典禮」，引發討論。

該名退將更表示，全世界潛艦部隊沒有把封殼當下水，如果我們仍稱下水，這會鬧國際大笑話。對此，郭正亮3日政論節目《新聞大白話》中表示，「9月那個真的不是下水，是『封殼』，你為什麼要叫下水典禮？」郭正亮更提到，「因為封殼之後還要有一年來做各種測試，確定沒問題才會真正下水，主要是因為你叫做下水典禮才引起爭議」。

郭正亮最後也強調，「事實上它並不是在船塢裡面有水的地方，你怎麼叫下水？怎麼可以這樣，明明就是封殼典禮」，郭正亮直言，「我們不是說封殼不重要，封殼也很重要，只是它不是下水，那個將領也不是在笑你，人家只是說你要說清楚這樣而已」。