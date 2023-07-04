近日台海局勢升溫，大陸就有《自媒體》提出了要用「長春模式」圍困台灣，提到的概念是「兵不血刃」，窒息台灣經濟，引起社會動盪，用由鬆到緊的絞索概念，分別三招為「窮台」廢止ECFA等惠台政策、「困台」禁止能源和原材料入台、「圍台」圍困不封鎖，主要針對外向型經濟。對此，前立委蔡正元3日就表示，「圍而不進攻，解放軍一定輸，而且一定輸得很慘，因為你圍的是台灣海峽」，引發討論。

蔡正元3日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「長春模式講的是1948年，長春的圍困戰，這場圍困戰，國、共雙方各自動員了十萬兵力，雙方人力上可以說是勢均力敵，但解放軍的裝備比較落後，但他佔有了圍城的優勢，這樣的目的是圍點打援」，蔡正元強調，「他們要打的不是長春內部的軍隊，而是來救援的軍隊，最後長春模式是國民黨裡面有將軍投降，才結束長達半年的圍城戰」。

蔡正元最後更指出，「我不得不說大陸朋友，把統一台灣看得太簡單，把它當作一場電腦遊戲，現在還能圍點打援嗎？第一個圍而不進攻，解放軍一定輸，而且一定輸得很慘，因為你圍的是台灣海峽，大陸朋友不要自嗨了，想要兵不血刃？回家睡覺去了」。