隨著2024選戰逐漸接近，多家媒體近期公布民調，國民黨總統參選人侯友宜多呈落後態勢。1日前高雄市長韓國瑜出席活動，和侯友宜同框，引發熱烈討論。而近日就有一份民調指出，在侯、韓「閃電同框」之後，國民黨整合「大升級」，如果明天就是總統大選投票日，有35％的民眾會投給「侯友宜」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》3日對於「侯、韓『閃電同框』，國民黨整合『大升級』，如果明天就是總統大選投票日，你會投給誰？」進行了網路民調，截至3日23時，已有2.5萬人進行投票，有35％的民眾會投給「侯友宜」、有6％的民眾會投給「賴清德」、有59％的民眾會投給「柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我要投給不貪污，清廉勤政的政治人物」、「加油，侯友宜上升了好多」、「全力支持國民黨」、「唯一支持認真做事的侯友宜，讚！」、「我會投給可以贏民進黨的，如果柯民調比較高，我就投柯；如果侯比較高，我就投侯，目標下架民進黨」、「唯一正確是侯友宜」。